Похоронили девять неизвестных солдат, погибших в бою за украинский город

Фото: facebook.com/taras.oreshnikov

27 мая в селе Семеновка Бердичевского района Житомирской области перезахоронили девять солдат Красной армии.

Они погибли в июле 1941 года при попытке отбить Бердичев у немецких войск, написал в Facebook Тарас Орешников.

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В районе воевали солдаты 44-го мотострелкового полка.

Установить имена погибших не удалось.

22 мая 2021-го торжественно перезахоронили останки трех неизвестных воинов Украинской повстанческой армии. Их обнаружила экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" в 2020 году. Перезахоронили в братской могиле воинов УПА на сельском кладбище в селе Стрелки Бибрского городского совета Львовской области