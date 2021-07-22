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четверг, 22 июля 2021 11:49

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

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Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков
Василий Порик был активным участником движения сопротивления во Франции Фото: uinp.gov.ua

22 июля 1944-го во французском городе Аррас немцы расстреляли участника антинацистского сопротивления Василия Порика. Мужчина боролся за победу над агрессором в рядах Объединенных наций.

Василий Порик родился в 1920 году в Винницкой области. Военное образование получал в Одесском, Ахтырском и Харьковском военных училищах. В начале германо-советской войны, в звании лейтенанта, возглавил стрелковый взвод шестой советской армии. В августе 1941-го военные попали в окружение под Уманью. Порик выжил, но вместе со многими другими солдатами попал в плен.

Пленных перевезли в нацистский концлагерь Бомон, располагавшегося во французской провинции Артуа. Порик был вынужден работать в шахтах, но ответственность и мнимая лояльность побудили немцев назначить его старшим надзирателем. Разрешили даже выходить из лагеря в город. Воспользовавшись такой возможностью, мужчина установил связи с коммунистическим подпольем, от которого получил поддержку. В лагере стал соорганизатором Комитета советских военнопленных. Тайно руководил акциями саботажа и партизанской деятельностью. Быстро овладел французским языком.

Постепенно страх пленных перед надзирателями сходил на нет. Количество партизан все росло, потому Порик поддержал призыв комитета к вооруженной борьбе против кровавого фашизма. Этот призыв дошел и до других лагерей во Франции. Акции саботажа начали ощутимо бить по добывающей отрасли нацистов. Вскоре Порик стал председателем межлагерного комитета и сбежал с Бомона.

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В 1944 году он стал членом штаба Фран-тирёр. Подпольная организация боролась за национальную независимость Франции от начала оккупации. Порик разрабатывал боевые операции для партизан и сам принимал в них участие. В ночь на 22 апреля его отряд разгромил ненавистный лагерь Бомон и освободил всех заключенных.

Как-то вместе с собратьями попал в окружение в квартирке городка Дрокур. После многочасового боя остался один и с многочисленными ранениями. Его схватили и заточили в камере-одиночке крепости Сен-Никез, что в городе Аррас. Оттуда удалось убежать. Тяжело раненный он расковал кандалы гвоздем, который нашел в камере. Обезвредил надзирателя, скрутил из одежды и лохмотьев веревку и спустился из окна, упав в яму с телами замученных. Окровавленного Порика спасла крестьянка. Она накормила, перевязала раны, отмыла, дала одежду и помогла вернуться к партизанам. Долечили его тайком в местной больнице, хирург извлек из тела четыре пули.

За голову Порика нацисты пообещали миллион франков, но он продолжил свое дело. Говорил, что борется не только за советскую родину, но и за свободу всех народов мира. Партизаны под его командованием взорвали ремонтный авиазавод.

22 июля 1944-го в районе города Аррас вместе с собратьями попал в засаду нацистов, переодетых в обычных шахтеров. Нацисты были хорошо готовы к встрече, поэтому не исключают, что кто-то из окружения Порика покусился на денежное вознаграждение. Его ранили и расстреляли. Похоронили в ликвидированном в настоящее время поселке Энен-Льетар.

Порик получил звание Герой Советского Союза посмертно, а с 1964 года является гером Франции. Его подвиги показаны в фильме Александра Довженко "Узники Бомона", а французский писатель Андре Пьерар посвятил ему произведение "Юноша с розой".

"В трудное время я беру на себя руководство правительством Франции. Уверен, меня поддержит наша армия, которая борется с героизмом. С тяжелым сердцем сегодня говорю: мы должны прекратить бой. Я обратился к врагу с предложением искать пути для прекращения военных действий", - сказал в эфире французского радио маршал 84-летний Филипп Петен. После того 14 июня 1940-го в Париж вошли нацистские войска.

Немцы начали оккупацию страны месяцем ранее. Во французском правительстве преобладали сторонники капитуляции, поэтому штаб преимущественно отводил войска.

По договоренности с нацистами создали марионеточное правительство Франции со столицей в городе Виши. Его возглавил Петен. Французы отказались от флота и разоружились. Обязались содержать немецкие и итальянские оккупационные войска.

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Дата
22
июля

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

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