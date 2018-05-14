Под слоем вулканической лавы раскопали лошадь

В Помпеях обнаружили конюшню. Фото: УНН

В Помпеях в Италии, которое были уничтожены вулканом Везувием, археологи нашли остатки лошадей.

Тело лошади под слоем лавы обнаружили благодаря сети туннелей. Их вырыли кладоискатели, сообщает УНН.

Черные археологи попытались ограбить старинную виллу. Они разрушили фрески, проломили стены. Конюшня у усадьбы оказалась неповрежденной. В ней ученые обнаружили полный скелет лошади и частичный - жеребенка. Специалисты сделали гипсовую отливку из пустоты в пепле.

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На голове животного сохранились фрагменты уздечки и бронзовые накладки на ремни. Историки предположили, что скакун участвовал в военных парадах.

На востоке Сербии археологи обнаружили древнеримский мавзолей. Его нашли на раскопках древнеримского города Виминациум. Мавзолей мог принадлежать римскому императору Марку Аврелию Карину.