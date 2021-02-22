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понедельник, 22 февраля 2021 16:30

Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
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Во Львове под портретом короля нашли изображение неизвестного человека
Фото: galinfo.com.ua
Во Львове под портретом короля нашли изображение неизвестного человека
Во Львове под портретом короля нашли изображение неизвестного человека
Во Львове под портретом короля нашли изображение неизвестного человека

Во Львовском историческом музее обнаружили изображение неизвестного мужчины с монетами под портретом польского короля Яна III Собеского.

Согласно музейными актами картина датируется XIX в. Полотно решили реставрировать и обнаружили скрытый портрет, сообщает "Гал-инфо".

"Это была моя первая реставрационная работа - портрет короля Яна III Собеского. В процессе реставрации я обнаружил интересную находку. С самого начала не было и мысли, что портрет перерисован, думал это такая авторская работа. Когда начал выравнивать основу, столкнулся с проблемой выравнивания в местах прорыва полотна. Было видно, что раньше, еще до меня, кто-то ее реставрировал. Эта реставрация была непрофессиональная, ведь применили такие материалы, грунты, которые со временем кристаллизовались и поднимали основу в местах прорывов, образовав деформацию. Проблема была со стыковкой этого прорыва и устранением деформаций. Устраняя поздние непрофессиональные реставрационные грунты, обнаружил под ними другой цвет краски. Процесс был приостановлен", - рассказал реставратор Юрий Буньо.

Картину исследовали рентгеновскими лучами. Под верхним слоем краски обнаружили более раннюю живопись.

"Там был портрет мужчины в одежде стиля ампир с разворотом тела в правую сторону и изменением рисунка на лице портретируемого", - сказал он.

Реставраторы решили снять верхний слой краски, чтобы открыть изображение неизвестного мужчины.

"Каменица Корнякта - это бывшая резиденция Яна III Собеского. В нашей достопримечательности в свое время был открыт Национальный музей имени Яна III Собеского. Поэтому, заботились о том, чтобы в коллекции было как можно больше артефактов связанных с королем", - сообщил заведующий отделом "Каменица Корнякта" Львовского исторического музея Мирослав Побережный.

Портрет короля из коллекции коллекционера и искусствоведа Владислава Лозинского. Он мог купить поддельный портрет.

"Понятно, что картину покупали именно как портрет Яна III Собеского. Согласно записям в собственном инвентаре Лозинского в 1910 году. Портрет продали ему в числе еще нескольких работ львовские и частично краковские коллекционеры Шварц и Шульберг. Эти фамилии фигурируют в записях. Можно сказать, что имеем дело с фальсификацией. Понятно, что портрет неизвестного мужчины с начала XIX в. вряд ли заинтересовал бы известного коллекционера, но портрет Яна III Собеского был желанным приобретением. Собственно этим можно объяснить то, как портрет прошел эту странную трансформацию. Неизвестно сами ли антиквары были инициаторами этого, или они перед тем приобрели это полотно измененным", - сказал Побережный.

Отныне во Львовском историческом музее посетители могут увидеть первичный образ мужчины с монетами.

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"Этот человек сидит или стоит за столом, на котором лежит документ, а также серебряные и золотые монеты. На документе есть надписи. Они не четкие, их трудно идентифицировать. Удалось только отчитать немецкое числительное, который переводится как "6 тысяч". Возможно это вексель или другой финансовый документ. Есть еще несколько не слишком понятных надписей. Один из них, возможно, означает "Прага", - сказал Мирослав Побережный.

Одежда мужчины на портрете относится к 1820-м. Он мог быть финансистом или банкиром.

4 апреля в львовском музее Пинзеля на площади Мытной, 2 представили отреставрированную картину "Аллегория Божественного Милосердия" неизвестного фламандского художника конца XVII-начала XVIII в.

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