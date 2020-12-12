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суббота, 12 декабря 2020 12:00

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

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Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации
12 декабря 1900 умер Александр Кониский. Фото: sphram.ho.ua

12 декабря 1900 года в Киеве умер 64-летний Александр Кониский, основатель шевченковедения, кандидат права, переводчик, писатель.

Он был родом из села Переходовка Нежинского района Черниговской области. Печататься начал в 1858 году в "Черниговском листке". Принимал участие в работе киевской Громады, организовывал воскресные школы. Как член Киевского городского совета добивался введения в школах украинского языка.

В 1863 году Кониского без следствия и суда сослали в Вологду за "малороссийский пропаганду".

В 1885 году Кониский написал слова к песне "Боже, великий единый". Николай Лысенко положил ее на музыку.

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За 15 лет опубликовал более 100 книг на украинском языке. В 1873 году Кониский был одним из основателей львовского Литературного общества имени Тараса Шевченко, завещал НОШ 10 тыс. рублей.

В Киево-Печерской типографии 12 декабря 1674-го вышел первый краткий очерк истории Украины "Синопсис". К середине XIX в. использовался как учебник по истории в Украине и Беларуси.

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Дата
12
декабря

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