Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самолет Cessna 172B Skyhawk находится в Немецком техническом музее. Фото Andrey Belenko

Досрочно из советской тюрьмы 3 августа 1988-го освободили немца Матиаса Руста. В тюрьме провел 432 дня. Полтора года назад он приземлил свой самолет на Красной площади Москвы.

19-летний западногерманский пилот-любитель Матиас Руст получил лицензию пилота и решил провести грандиозный полет, чтобы привлечь внимание. Многие представители советских Вооруженных сил считали полет акцией иностранных спецслужб.

28 мая 1987 вылетел из Гамбурга на четырехместном легком самолете "Cessna 172B Skyhawk". Он совершил промежуточную посадку в аэропорту Хельсинки и взял курс на Москву. В 18.45 по московскому времени самолет "приземлился на Красной площади в Москве. Он хотел передать Горбачеву мирное послание.

Самолет плавно приземлился и выкатился на Красную площадь к подножию Спасской башни. Его сразу же окружили люди. Тревоги никто не обнаружил, многие москвичи думали, что это часть праздничной программы, посвященной Дню пограничника. Поэтому были очень дружелюбны и просили автографы у пилота.

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Самолет Руста пролетел через всю территорию СССР от Финского залива до Москвы и не был сбит. Система противовоздушной обороны Московского военного округа именно была отключена на профилактику. По 6 чРуст преодолел расстояние примерно в 880 км и приземлился на Красной площади.

Через час милиционеры доставили нарушителя в обычное отделение милиции, затем в СИЗО. Руст был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. 4 сентября Руста приговорили к четырем годам лишения свободы. Заключение отбывал в Лефортовской тюрьме в Москве. Руст отсидел 14 месяцев в СИЗО и был помилован Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Самолет авиатора и миллиардера Говарда Хьюза 14 июля 1938-го приземлился в аэропорту Нью-Йорка с кругосветного путешествия. Самолет преодолел 23 612 км и установил мировой рекорд скорости. Полет включили в Книгу рекордов Гиннеса.