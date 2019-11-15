Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Братья Люмьер устроили европейское турне со своими фильмами - а их наснимали более 700. Фото: maxresdefault

Изобретение братьев Люмьер "Кинематограф", сочетавший функции камеры и проектора, 16 ноября 1895 года показали профессорам технического факультета университета Сорбонны.

33-летний Огюст и 35-летний Луи Люмьер усовершенствовали изобретение Томаса Эдисона - кинескоп, таким образом, чтобы "движущиеся изображения" можно было просматривать коллективно, проецируя их на экран. Аппарат приводился в действие вручную, весил всего 7,5 кг. Братья сняли 42-секундную ленту "Выход рабочих с фабрики Люмьер в Лионе", чтобы демонстрировать зрителям.

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В том же году в декабре в парижском "Гран кафе" на бульваре Капуцинок братья Огюст и Луи Люмьер устроили первый коммерческий сеанс просмотра фильмов. Сделали это с помощью своего изобретения - киноаппарата для съемки и проекции. Показали зрителям несколько коротких записей, снятых ими ранее.

За вход брали 1 франк - $ 4,3 на сегодняшние деньги. Первый в истории кинематографа сеанс принес создателям прибыль в размере 33 франков. Их изобретение сразу стал популярным. Слава об изобретении братьев Люмьер быстро распространилась - в 1896 году братья провели мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. А в 1919 году Луи Жан Люмьер стал членом Парижской академии наук. Он больше не снимал фильмы, а занимался только производством киноаппаратуры.

Братья Люмьер открыли фабрику по производству оборудования для киносъемки. В то же время устроили европейское турне со своими фильмами - а их наснимали более 700 3 января 1897-го они добрались до Киева. Кинотеатром служил бальный зал Дворянского собрания. Он стоял на месте современного Доме профсоюзов на Майдане Независимости.