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понедельник, 04 мая 2020 14:07

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

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Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов
Выступ 1-го Запорожского пешего полка имени гетмана Дорошенко в Бахмут, апрель 1918 Фото: memory.gov.ua

Немецко-украинские и большевистские военные заключили перемирие в поселке Коренево - теперь Курской области 4 мая 1918-го. Освобождение территории Украины от россиян за Берестейским мирным договором окончательно завершилось.

От немецко-украинской стороны соглашение подписали майор фон Розенберг-Липинский. С российской - начальник штаба войск Курского района Зильберман. Главнокомандующий войск советской Украины Владимир Антонов-Овсеенко сложил с себя полномочия.

Боевые действия окончательно прекратились через сутки, однако, вопреки ожиданиям украинской власти на присоединение украинских етнографических земель, соглашение не устанавливало четких границ между государствами. Им очерчивалась лишь временная нейтральная зона шириной в 10 км., созданная по обе стороны демаркационной линии. Туда не имели права заходить разведывательные патрули и залетать военные самолеты. Зона позволила немцам контролировать важнейшие железнодорожные узлы.

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Также обе стороны сняли с себя ответственность за переход через указанные в договоре пределы частных лиц. Запрещались реквизиции продовольствия у местного населения. Вопрос об условиях возможного возобновления боевых действий должны были решать на переговорах в Конотопе.

Впоследствии немцы заявили украинцам, что окончательное установление границ между Украиной и Россией возможно только в украинско-российском договоре. Переговоры начались 23 мая 1918-го между гетманским сенатором Сергеем Шелухиным и представителем советского правительства Христианом Раковским. Они были почти безрезультатными и продолжались до октября. Большевики затягивали их в надежде скорого поражения Германии в Первой мировой войне.

По Берестейскому миру 9 февраля в 1918-м, войска центральных государств должны были помочь освободить УНР от большевиков. В обмен на это, ряд невыгодных экономических соглашений заставлял Украину обеспечивать центральные державы продовольствием и сырьем. Впоследствии освободители сами превратились в оккупантов. А 29 апреля Центральную Раду повалили.

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Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

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