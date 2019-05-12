Первый в мире самолет одобрил император

Русский Витязь, или Гранд. Фото: tvzvezda

Состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь" конструкции киевлянина Игоря Сикорского 13 мая 1913 года. Он стал прототипом бомбардировщиков и транспортных самолетов.

Игорь Иванович Сикорский - украинский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ. Создатель первого в мире чотирьохмоторного самолета, пассажирского самолета "Илья Муромец", трансатлантического гидроплана, серийного вертолета.

Чотирьохмоторний самолет назывался "Гранд", но переименован в "Большой Русско-Балтийский", а в конце июня - в "Русский Витязь". Конструктор Сикорский создал его как опытный самолет для стратегической разведки зимой 1912-1913 годов. Прямым его продолжателем является самолет "Илья Муромец", первый экземпляр которого был построен в октябре 1913 года.

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Большинство, даже авиационных, специалистов, не верили в возможность создания самолета больших размеров. Его размеры были огромны. Гигантский коробчатый фюзеляж, закрытая кабина пилота, и просторный "балкон" впереди нее, делали самолет непохожим на все, что взлетал до сих пор в небо.

Огромный самолет приезжал посмотреть император Николай II. К сожалению, аппарат прожил недолго. 11 сентября 1913 года в другом самолете сорвался мотор и тот упал на "Гранд". После такого сильного повреждения его решили не восстанавливать. "Русский Витязь" послужил прототипом для всех тяжелых самолетов с расположенными в ряд на крыле двигателями.

23 декабря 1913-го года состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского "Илья Муромец". Он стал первым в истории серийным многомоторным бомбардировщиком. Пилотом был сам конструктор Игорь Сикорский.