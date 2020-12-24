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суббота, 26 декабря 2020 08:20

Первые казино возвели бандиты

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Первые казино возвели бандиты
Мемориал Багзи Сигеля у казино Фламинго установили восемь лет назад. фото Flamingohotel

В Лас-Вегасе открыли 26 декабря 1946-го отель-казино "Фламинго". С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса

С легализацией азартных игр началась перестройка казино и отелей в Лас-Вегасе. Первые гостиницы построила мафия. Страсть мафии к азартным играм объяснялось прекрасными возможностями, которые казино предоставляет для отмывания денег.

В конце 1945-го бандит Багзи Сигель и его партнеры приехали в Лас-Вегас. Приобрел участок на улице Фремонт за $600 тыс. Сигель открыл отель и казино "Фламинго" общей стоимостью $6 млн. Наибольший курортный отель запада имел 105-комнат. Сигель назвал курорт в честь своей девушки, которая любила играть в азартные игры и имела прозвище "Фламинго". Известные артисты - Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Дин Мартин и многие другие стали давать шоу в казино.

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Лас-Вегас стал американским центром развлечений. Лишь в 1954 году его ежегодно посещало 8 млн человек, которые тратили в казино города $200 млн. В 1950-х годах Лас-Вегас стал привлекать туристов совершенно необычным зрелищем. Вчього в 100 км к северу проводились испытания ядерного оружия. "Ядерные грибы" от взрывов можно было наблюдать из отелей прямо в центре Лас-Вегаса. Кроме казино город знаменит и тем, что там можно жениться за 5 мин.

4 декабря 1674-го на южном побережье озера Мичиган иезуитский священник француз Жак Маркетт основал миссионерский пост, на месте которого со временем вырос город Чикаго.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
декабря

Первые казино возвели бандиты

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