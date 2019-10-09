Перезахоронили жертв сталинских репрессий

В Дубне перезахоронили 29 убитых людей. Фото: UA:РІВНЕ

29 человеческих останков перезахоронили в городе Дубно Ровенской области.

Тела в мае и июне этого года обнаружили во дворе бывшей тюрьмы, сообщает "Радио свобода".

Среди погибших было 7 женщин. Самому старшему человеку было 57 лет, самому младшему - 17. Среди убитых больше всего украинцев. Есть также поляки, немцы и представители других национальностей.

Перезахоронение провели священники ПЦУ, УГКЦ и Римско-католической церки.

"Эти люди, которые убиты жестоко в тюрьме, до сих пор остаются неизвестны. Я очень долго ждал этого события, которое произошло почти через 80 лет. Мне было полгода, когда в Дубенский тюрьме жестоко убили моего отца, которому было 28 лет. Даже если уже нет на прежнем дворе тюрьмы останков, мы должны там установить крест жертвам сталинского тоталитарного режима", - сказал на поминальных мероприятиях местный житель Олег Поровчук.

Тела людей нашли возле тюремной стены. Во время раскопок обнаружили и вещи узников - сапоги, расчески, пуговицы, гильзы. Антропологические исследования установили, что люди сидели в холодных и влажных камерах, преимущественно стоя или вприсядку, сменяя друг друга, чтобы прилечь, потому что камеры были переполнены. К заключенным применяли пытки, погибали они насильственной смертью.

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Согласно архивным документам, сотрудники НКВД убили более 400 человек 24-25 июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск.

"Мы обнаружили сначала 19 человек в одном ряду, и когда подняли бетонную плиту, еще нашли 10 человеческих останков. Были данные из архивных материалов, что есть останки во втором ряду. Когда проверили, то там не было захоронений, нашли советские коммуникации, то есть, очевидно, что при прокладке коммуникаций могли человеческие останки вывезти", - рассказал директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Скелеты репрессированных обнаружили в Дубно Ровенской области. Тела раскопали во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы, сообщает сообщество "Типовое Дубно" в Facebook.