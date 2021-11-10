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среда, 10 ноября 2021 15:41

Перезахоронили людей, которых пытали советские спецслужбы
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В городе Костополь Ровенской области перезахоронили 25 жертв НКВД
Фото: УИНП
Массовое захоронение было обнаружено на территории воинской части
Людей убивали в 1944-1947 годах. Среди них воины УПА и обычные гражданские, женщины и дети
Людей похоронили в 25 отдельных гробах на Костопольском городском кладбище

В городе Костополь Ровенской области перезахоронили 25 жертв НКВД.

Массовое захоронение было обнаружено на территории воинской части. Ровенчанин Юрий Гак обратился в Украинский институт национальной памяти.

Он сообщил, что в начале 1990-х во время земляных работ во дворе бывшей части НКВД обнаружили человеческие останки.

В 2020 году начали раскопки. Обнаружили кости расстрелянных.

"В тюрьме проводили допросы с пытками. Есть следы того, что эти люди подверглись пыткам, а затем их расстреляли", - сказал специалист Мемориально-поискового центра "Доля" Владимир Харчук.

Людей убивали в 1944-1947 годах. Среди них воины УПА и обычные гражданские, женщины и дети. Убивали ударами приклада или выстрелом в голову.

Антрополог Ольга Минейко сообщила, что на участке обнаружили скелеты 12 мужчин, 10 женщин и трех несовершеннолетних детей в возрасте 10, 12 и 17 лет. Они могли быть членами семей повстанцев.

Церемония перезахоронения состоялась при участии почетного караула ВСУ, представителей УИНП, депутатов, ветеранов и общественности.

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"Историки знают многое о советской оккупации из документов. Однако сегодняшнее событие рассказывает нам об оккупации не в цифрах или абстрактных выражениях, а в человеческих судьбах. Одно дело, когда ты знаешь, что российские большевики оккупировали УНР, а через 20 лет - и Западную Украину. В то же время, когда стоишь над расстрельной ямой, в которой не только украинские повстанцы, но и женщины и дети - исчезают любые сомнения: Советский Союз, как и Третий Рейх - это оккупационный режим, который и вел себя соответственно на украинских землях", - сказал начальник отдела учета и хранения мест памяти УИНП Павел Подобед.

Людей похоронили в 25 отдельных гробах на Костопольском городском кладбище.

В Тернопольской области перезахоронили троих воинов УПА. Панихида состоялась в церкви Архистратига Михаила в Темногайцах Кременецкого района. Похоронили солдат в братской могиле в селе Большие Загайцы. Захоронения обнаружили в прошлом году.

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