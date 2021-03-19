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пятница, 19 марта 2021 11:50

Перезахоронили 25 защитников Киева

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Перезахоронили 25 защитников Киева
Церемония перезахоронения погибших героев Крут состоялась в марте 1918 года Фото: uinp

19 марта 1918 года в Киеве состоялось торжественное перезахоронение погибших в бою под Крутами. На кладбище "Аскольдова могила" похоронили 18-25 установленных лиц.

О подвиге крутян представители Центральной Рады узнали, когда вернулись в Киев при поддержке немецких войск. Газета "Новая Рада" разместила обращение Кружка родственников к родителям погибших с предложением обратиться к власти с общей просьбой об опознании и перезахоронении в Киеве.

9 марта на заседании Малой Рады председатель ЦР Михаил Грушевский предложил перевезти тела в Киев и похоронить на Аскольдовой могиле со всеми почестями и за государственный счет. Погибших политики почтили, поднявшись со своих мест.

Павших после боя на станции хоронили ранее жители близлежащих сел, поэтому процесс перевозки и опознания тел длился несколько дней. Родителей погибших в Круты доставили уполномоченные специального комитета по перезахоронению. После того пресса начала печатать имена и фамилии. Тогда же в сторону Центральной Рады полетели первые обвинения. Писали, что именно ее деятели виновны в трагических последствиях боя, в том, что решили защититься от большевиков несколькими сотнями студентов.

19 марта тела погибших под Крутами привезли на вокзал. Там собрались родственники погибших, местные студенты и гимназисты, военные, духовенство, хор под руководством дирижера Александра Кошица и жители столицы. Панихиду по погибшим отслужил епископ Никодим.

После того процессия прошла по Киеву. У здания Центральной Рады Михаил Грушевский произнес речь, отметив, что бойцы "достигли наивысшего счастья - умереть за отчизну!"

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Подвиг крутян вдохновил многих писателей и публицистов. С тех пор зародилась традиция чествования героев как символа борьбы за украинскую независимость, но вместе с ней появлялись многочисленные мифы. Например, поэт Николай Зеров сравнил его с подвигом 300 спартанцев. С тех пор стали считать, что большевики взяли в плен и расстреляли около 300 бойцов-студентов и гимназистов.

На самом же деле, по данным историка Ярослава Тинченко, общие потери составляли 127-146 человек, из которых были убиты 45-60. В эту цифру вошли и 27 расстрелянных русскими войсками студентов.

Традицию чествования героев Крут прервали с установлением в Украине советской власти. Пытались вычеркнуть из памяти общества, а затем значительно приуменьшить значение боя. В 1936 году разрушили Аскольдову могилу.

На самом деле точное место захоронения крутян неизвестно. Считают, что Аскольдова могила - символическое место. Известно, что на Лукьяновском кладбище похоронены 2 участника боя - Владимир Шульгин и Владимир Наумович.

Под станцией Круты, в 130 км от Киева, 29 января 1918 года произошел бой между армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами 1-й Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, бойцами свободного казачества.

В течение 6 часов украинские подразделения сдерживали атаки врага. На помощь большевикам поступали другие отряды. Отступление украинцев началось под вечер, студенты забрали с собой тела своих товарищей и раненых.

Взвод из 27 человек сбился с дороги и вышел к занятой войсками Муравьева станции Круты. Разъяренные потерей 300 солдат красноармейцы убили пленников. Тела казненных в одной могиле похоронили местные священник и жители на кладбище села Печи - теперь Борзнянский район на Черниговщине.

Большевики Киев захватили 9 февраля. В тот же день в Бресте УНР заключила договор с Германией и ее союзниками.

По материалам сборника УИНП "Бій під крутами в національній пам'яті"
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Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

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