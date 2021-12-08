Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото Белой Церкви в Киевской области начала XX в.

Одним из украшений города является дендропарк "Александрия". Его основали в 1788 году. Его строили три поколения графов Браницких. В городе было их имение.

В начале ХХ века Белая Церковь имела статус волостного городка. Она опережала уездный Васильков по численности населения и общему развитию.

В 1876 ​​году через город проложили Фастовско-Знаменную железную дорогу. Здесь действовало пять кирпичных заводов, шесть кожемануфактур, свечной завод, две конфетные фабрики, четыре мыловаренных, две медоварные, мельницы, крупорушки, завод сельскохозяйственных машин.

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Ежегодно в Белой Церкви проходило 11 больших ярмарок.

Gazeta.ua показала альбом с фотографиями Киева начала XX ст. Его напечатали в Стокгольме. В альбоме показали основные достопримечательности Киева. На фото можно увидеть не сохранившиеся здания. Они показывают давнюю застройку Крещатика и цепной мост. На фотографии попали мало застроенные берега Днепра.