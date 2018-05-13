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воскресенье, 13 мая 2018 13:04

Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
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Панас Мирный
Родители Панаса Мирного, Татьяна Ивановна и Яков Григорьевич Рудченко
Панас Мирный з будущей женой Александрой Шейдеман. 1891
Памятная плита на месте, где родился и жил Панас Мирный
Бюст около мемориального музея в Полтаве

13 мая 169 лет со дня рождения украинского писателя и драматурга Панаса Мирного.

Gazeta.ua подготовила подборку интересных фактов о жизни писателя.

1. Стал чиновником по принуждению отца

Отец Афанасия Рудченко (настоящее имя писателя) был бухгалтером и решил, что все четыре сына должны стать чиновниками, а дочь обязательно должна выйти замуж за клерка. "Госслужба - это верный кусок хлеба!" - считал Яков Григорьевич Рудченко.

Уже в 14 лет Афанасий пошел работать писарем в суд, затем стал помощником бухгалтера. Рутинная работа ему не нравилась. Еще больше парня угнетала поведение сослуживцев вне работы, которые любили ингать в карты за рюмкой водки. Поэтому он превратился в отшельника и все больше времени просиживал за книгами.

В Гадяче он сдружился с детьми Драгомановых и получил доступ к обширной библиотеке этой семьи.

Переехав в Полтаву, Рудченко без проблем получил работу в казенной палате, где работал на различных должностях и дослужился до действительного статского советника. Очень любил это место. Но работал быстро, все необходимые справки выдавал людям за один день. А по ночам творил.

2. Многие произведения оставил недописанными из-за нехватки времени

Многие произведения Рудченко так и остались недописанными, поскольку все время забирала работа чиновника, и на литературу его почти не оставалось.

Первые произведения Рудченко под псевдонимом Панас Мирный выдавались во Львове. Никто даже не догадывался, кто такой этот Мирный.

3. При жизни не дал ни одного интервью

Не любил славы. К тому же, писал на запрещенном украинском языке, да еще и о судьбе украинского народа.

Но Рудченко сам себя рассекретил. Это случилось случайно. Когда на сцене полтавского театра поставили пьесу "Лимеривна", зрители под овации потребовали "автора на сцену". Афанасий Яковлевич не сдержался и вышел. Он даже ничего сказать не мог застывшей публике. Близкие люди, сотрудники, знакомые не могли поверить, что чиновник Рудченко и писатель Мирный - то же лицо.

4. Рукописи хранил в сундуке для сала

Жандармы неоднократно обыскивали всех известных людей Полтавы в поисках рукописей таинственного Мирного. Даже у Рудченко ничего не нашли. Свои будущие "Разве ревут волы ..." он прятал в сундуке, где обычно сало хранят или другие продукты.

5. Главную героиню романа "Проститутка" списал из девушек, которых любил

В юности Панас Мирный любил нескольких девушек-служанок. Одна не поняла его духовных порывов. Другая - променяла его на солдата-москаля.

Роман "Проститутка" Панас Мирный начал писать в 32 года. Описал судьбу деревенской девушки, которая из-за бедности после смерти отца и матери, вынуждена была работать по найму в городе, а впоследствии стала проституткой. В конце концов больная сифилисом девушка замерзает в родном селе под родительской домом. Главная героиня "Проститутки" - собирательный образ девушек, которых любил автор романа.

6. Женился в 40 лет

Свою настоящею взаимная любовь - Александру Шейдеман - Панас Мирный встретил в 40 лет в Полтаве. Познакомились будущие супруги Рудченко на субботних литературных вечерах у полтавского этнографа Виктора Василенко. 26-летняя Александра Шейдеман была капитанской дочкой и генеральской сестрой. Она закончила Полтавский институт благородных девиц и Харьковское музыкальное училище, была начитанным, знала несколько иностранных языков.

На момент встречи с Афанасием Яковлевичем, Александра Михайловна не собиралась надолго оставаться в Полтаве, потому что имела богатого жениха врача в Петербурге. Сорокалетнего Афанасия Яковлевича Александра очаровала не только ее молодость и глубокие голубые глаза, но и знание литературы и музыки. Кроме того, на мужчину повлияло и то, что будущая избранница жила не по родительские средства, а сама зарабатывала на жизнь, преподавая музыку в Полтавском институте благородных девиц. В то время среди дам такое случалось не часто.

Молчаливый и замкнутый с детства, Афанасий Рудченко пишет ей полные нежности письма. Называет ее Шурочкой, доброй, святой, голубкой. - Дорогая моя Шурочка! Целую, тебя крошку мою ненаглядную мою, - пишет влюблен Афанасий в письмах к невесте. - Целую тебя, моя добрая, изящная, святая! Голубушка! Будь для меня святой!

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Александра Шейдеман променяла богатого жениха петербуржца на полтавчанина Панаса Рудченко. В апреля 1889 г. влюбленные поженились. Свадьба была скромной, праздновали в Карловке в доме невесты. Родители и родные жениха даже не приехали, только прислали открытки.

Александра родила писателю трех сыновей - Виктора, Михаила и Леонида.

7. Потерял двух сыновей и внука на войнах

Сыновья Панаса Мирного много читали, рисовали, музицировали.

Старший Виктор окончил юридический факультет Московского университета, средний Михаил - Екатеринославский горный институт, а младший Леонид учился в военном училище. Но свои коррективы в судьбы молодых людей вносят войны - сначала Первая мировая, а затем и Гражданская.

В 1915 году в бою погиб старший сын Виктор. После этого известия писатель перестал показываться на людях, запретил себя фотографировать и купил землю у могилы Виктора.

В 1919 на поле боя погиб младший сын Леонид. Единственным утешением писателя стал долгожданный наследник - внук Юрий.

Средний сын Михаил стал отцом еще в студенческие годы. Поэтому Афанасий Яковлевич решил самостоятельно заняться воспитанием внука. Привез новорожденного в Полтаву, сам крестил и придумал имя. А сыну писал очень душевные письма о первых шагах Юры.

Но юноша решил стать танкистом. После нападения Германии на Советский Союз бросил институт и поступил в военное училище.

Последнее фото с фронта он прислал отцу в 1942 году. Или не дождались весточки от Юры ни мама, ни бабушка Шура. Женщины умерли во время войны. Михаил Афанасьевич 30 лет постоянно надеялся найти хотя бы могилу сына, но так и не смог.

Лишь в 1977 году сотрудникам музея Панаса Мирного удалось узнать, что командир танка (63-й танковой бригады) лейтенант Юрий Рудченко погиб 6 ноября 1942 в селе Гизель, недалеко от Владикавказа.

Панасу Мирному удалось одновременно построить блестящую государственную карьеру и реализовать себя в сочинительстве. За 40 лет службы он ни с кем не конфликтовал. Имел несколько наград: орден Станислава II степени, а впоследствии - орден Анны II степени, а в 1914 г.. - чин действительного статского советника (чин гражданского генерала, приравнивался к губернаторской должности). Был членом Полтавской общины. Как член комиссии городской Думы он принимал активное участие в сооружении памятника И. Котляревскому в Полтаве.

Автор: Валерия Радзиевская
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