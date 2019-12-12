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четверг, 12 декабря 2019 12:55

Отменили наказание за гомосексуальность

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Отменили наказание за гомосексуальность
В 1991 году отменили ответственность за гомосексуальные связи. Фото: lgbt.org.ua

12 декабря 1991 Верховная Рада Украины отменила уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.

Украина стала первой из стран бывшего СССР, которая отменила уголовную ответственность за гомосексуальность.

Первый министр здравоохранения Украины Юрий Спиженко представил депутатам законопроект о борьбе со СПИДом. Заявил, что гомосексуалы в Украине не обследованы на ВИЧ, поскольку действующее законодательство не обеспечило такой возможности. Председатель Комиссии Верховной Рады по вопросам здоровья человека Павел Вицяк заявил, что ответственность за добровольные гомосексуальные связи нужно отменить. Депутаты не стали дискутировать. За законопроект проголосовали 276 нардепов.

Во втором чтении уголовную статью отменили 278 голосами народных депутатов.

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В Украине уголовная ответственность за гомосексуальные отношения действовала с 1934 года. Добровольный половой акт двух мужчин карался лишением свободы на срок до 5 лет.

1 апреля 1961 вступила в силу новая редакция статьи за гомосексуализм в Уголовном кодексе УССР. Статья имела номер 122 и предусматривала наказание в виде лишения свободы до 1 года или ссылки на срок до 3 лет.

К всемирному дню борьбы со СПИДом известные украинские модели и болгарский писатель Николас Димитров снялись в провокационной фотосессии.

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Дата
12
декабря

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