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среда, 24 марта 2021 15:42

Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
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Вильнюс, 1976. Фотограф Ромуальдас Пожерскис
Фото: cameralabs.org
В магазине. Фотограф Ромуальдас Пожерскис
Первокурсники решают сложное уравнение, 1968. Фотограф Марюс Баранаускас
Отцовский велосипед, 1969. Фотограф Антанас Суткус
Каунас. Фотограф Александрас Мацияускас

Показали фотографии, сделанные представителями "литовской школы" в 1960-1980 годах. На них можно увидеть жизнь литовцев в советские времена.

"Работы литовских фотографов отличались от советской документальной традиции. Они не стремились восхвалять "героя" и свободно выбирали художественные приемы. Руководитель общества Антанас Суткус вспоминал: "Для нас главной была не "национальная идея". Главной заботой было все-таки показать человека, своего, простого человека. Тогда не было модно снимать бедных, плохо одетых людей. Это считалось пессимистичным", - пишет Cameralabs.

Участники общества выбирали собственные темы и работали над ними годами. Но общая тема - Литва и ее народ - нашла свое особое выражение в каждом авторском стиле.

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Ранее в Национальный архив Эстонии передали около 6 тыс. уникальных негативов, сделанных фотографом КГБ в период Поющей революции 1987-1991 годов.

Тогда в Балтийских республиках СССР проводили серию мирных акций протеста, главной целью которых было восстановление государственного суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы. Фотопленки пролежали в сейфе предпринимателя Яануса Рахумяги около 30 лет.

На кадрах зафиксированы митинги, пикеты, демонстрации, памятные мероприятия, собрания с докладами, похороны, высылки инакомыслящих и все знаковые политические события, происходившие в городском парке Хирве и на Певческом поле Таллина. На фото попали почти все тогдашние народные лидеры и будущие эстонские звезды.

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