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пятница, 24 января 2020 08:20

Открытие золота в Калифорнии считали крупнейшим национальным бедствием

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Открытие золота в Калифорнии считали крупнейшим национальным бедствием
Реклама отправки людей в Калифорнию в начале "Золотой лихорадки". Фото: content

В Северной Калифорнии 24 января 1848 года местный Джеймс Маршал нашел большой золотой слиток. В Калифорнии началась так называемая "золотая лихорадка". По всему миру сюда съезжались старатели на поиски драгоценного металла.

Первые старатели прибывали из соседних штатов и Мексики. За шесть лет из небольшого поселения в 200 жителей Сан-Франциско превратился в город с населением 36 000 человек. Во время разгара "золотой лихорадки" месячная аренда комнаты в Сан-Франциско могла доходить до $ 2 тыс., Стоимость одного яйца достигала $ 25 килограмм кофе стоил $ 100 за современными ценами. Часто повара и прачки зарабатывали больше, чем золотоискатели. Эффект золотой лихорадки для Калифорнии был значительным Сан-Франциско быстро вырос из маленького городка к значительному города, по всей Калифорнии были построены новые города, дороги, церкви, школы.

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Основные золотые разработки были сосредоточены в предгорьях Кордильер, вдоль речных долин. Чтобы получить золото, промывали речной грунт в лотках и перекапывали обломки и горную породу на берегах рек и ручьев. За полгода старатель зарабатывал столько, сколько за шесть лет, работая квалифицированным плотником или каменщиком. Марк Твен считал открытие золота в Калифорнии крупнейшим национальным бедствием Америки.

"Золотая лихорадка" закончилась в 1856 году. Драгоценный металл остался только глубоко под землей, лучшие участки скупили крупные горные компании. Искатели золота начали покидать Калифорнию и возвращаться домой. За это время в Калифорнии добыли почти четыре тысячи тонны золота на сумму более $ 50 млрд в современных ценах. Наибольший самородок весил около 88,5 килограмма.

В Южной Африке открыли залежи алмазов 6 декабря 1869. Началась "алмазная лихорадка". К концу ХIХ в. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составлял около 60 млн каратов - 12 тыс. кг.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
января

Открытие золота в Калифорнии считали крупнейшим национальным бедствием

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