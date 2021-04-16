Открыли зал для собраний партии

Дворец построен в 1970 по проекту архитекторов Евгении Маринченко и Петра Жилицкого. Фото: https://lb.ua

В Киеве 17 апреля 1970-го открыли один из крупнейших в стране дворец культуры "Украина". Открытие приурочили к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина.

В конце 1960-го украинские власти решили построить дворец с огромным залом для проведения съездов Коммунистической партии Украины. Место для новостройки определили не сразу. Предлагалось построить дворец на тогдашней Советской - сейчас Михайловской, площади, где ранее стоял разрушенный Михайловский Златоверхий монастырь. Но возвели на месте Владимирского рынка - на Большой Васильковской улице.

Дворец построен по проекту архитекторов Евгении Маринченко и Петра Жилицкого за 10 лет. Сооружение выполнили в форме трапеции, внутри - 300 различных по площади помещений. Высота - 28 м, зал рассчитан на 3780 зрителей, на сцене может разместиться полторы тысячи человек. Для отделки фасадов и интерьеров использовали белый и розовый мрамор, гранит, известняк, дерево разных пород.

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Во дворце "Украина" проходили съезды КПУ и другие партийно-государственные торжества. Здесь же состоялась инаугурация президента Леонида Кучмы.

Сейчас главный зал дворца - это самая концертно-театральный зал страны. Со времени открытия дворца на его сцене выступали многие известные украинские и мировые исполнители.

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