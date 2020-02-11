Открыли туристический маршрут по местам УПА

Фото: УИНП

В урочище Вовчак на Волыни основали историко-краеведческий туристический маршрут по местам боевой славы УПА - "Вовчак - Волынская Сич".

"Протяженность 64 км, 15 исторических пунктов, пешеходный и велосипедный формат прохождения, маркировка в соответствии с международными стандартами - именно так выглядит открытый 8 февраля 2020 в легендарном урочище Вовчак историко-краеведческий туристический маршрут по местам боевой славы УПА. Маршрут называется "Вовчак - Волынская Сич", - говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

Проект разработали ОО "Волынская фонд" и туристический клуб "Антар" при поддержке УИНП.

Маршрут проходит через Локачинский и Терейской районы Волынской обл. Посетители смогут посетить убежище в селе Губин, повстанческую базу в с. Озютичи, братскую могилу в с. Мочалки.

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В урочище Волчанка на осмотр туристам предложат две аутентичные дома-усадьбы времен Второй мировой войны. Одну из них сюда перевезли из соседней деревни Ревушки. Эта усадьба была построена в селе Волчанка, а во время уничтожения села советской властью ее перевезли в село Ревушки. Теперь она вернулась назад.

"Другой дом мы привезли из села Свийчив прошлого года. На первом этаже планируем большую комнату где можно проводить разговоры, построить печь. На втором этаже хотим сделать хостел для туристов", - сообщил директор историко-культурного комплекса "Вовчак - Волынская Сич" Василий Мазурик.

В Центральный государственный кинофотофотоархив передали 301 документальное фото с изображением событий времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Фотографии до этого пытались вывезти в Германию, сообщили в пресс служба Киевской таможни.