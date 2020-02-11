 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 567
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2268
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1854
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1530
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 333
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1071
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2394
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 657
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
4
25
4
3
6
Открыли туристический маршрут по местам УПА
Открыли туристический маршрут по местам УПА
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
В ящике из-под патронов нашли документы УПА
В ящике из-под патронов нашли документы УПА
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
Видео
Все видео
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Искал грибы: подросток наткнулся на неизвестное кладбище
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1530
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 999
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1719
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 414
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 03:13

Открыли туристический маршрут по местам УПА
4

  Комментировать

На Волыни открыли туристический маршрут по местам УПА
Фото: УИНП
На Волыни открыли туристический маршрут по местам УПА
На Волыни открыли туристический маршрут по местам УПА
На Волыни открыли туристический маршрут по местам УПА

В урочище Вовчак на Волыни основали историко-краеведческий туристический маршрут по местам боевой славы УПА - "Вовчак - Волынская Сич".

"Протяженность 64 км, 15 исторических пунктов, пешеходный и велосипедный формат прохождения, маркировка в соответствии с международными стандартами - именно так выглядит открытый 8 февраля 2020 в легендарном урочище Вовчак историко-краеведческий туристический маршрут по местам боевой славы УПА. Маршрут называется "Вовчак - Волынская Сич", - говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

Проект разработали ОО "Волынская фонд" и туристический клуб "Антар" при поддержке УИНП.

Маршрут проходит через Локачинский и Терейской районы Волынской обл. Посетители смогут посетить убежище в селе Губин, повстанческую базу в с. Озютичи, братскую могилу в с. Мочалки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бидоне нашли архив и аптечку повстанцев

В урочище Волчанка на осмотр туристам предложат две аутентичные дома-усадьбы времен Второй мировой войны. Одну из них сюда перевезли из соседней деревни Ревушки. Эта усадьба была построена в селе Волчанка, а во время уничтожения села советской властью ее перевезли в село Ревушки. Теперь она вернулась назад.

"Другой дом мы привезли из села Свийчив прошлого года. На первом этаже планируем большую комнату где можно проводить разговоры, построить печь. На втором этаже хотим сделать хостел для туристов", - сообщил директор историко-культурного комплекса "Вовчак - Волынская Сич" Василий Мазурик.

В Центральный государственный кинофотофотоархив передали 301 документальное фото с изображением событий времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Фотографии до этого пытались вывезти в Германию, сообщили в пресс служба Киевской таможни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли туристический маршрут по местам УПА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 40323
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 28863
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 21556
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 13996
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7
 1 Просмотров: 9711
История
В России издали календарь с окровавленными детьми ко Дню Победы
В России издали календарь с окровавленными детьми ко Дню Победы Просмотров: 513
Исследование останков древнейшего жителя Америки удивило ученых
Исследование останков древнейшего жителя Америки удивило ученых Просмотров: 1530
Нашли письмо турецкого султана, в котором распоряжается землями в Европе
Нашли письмо турецкого султана, в котором распоряжается землями в Европе Просмотров: 1764
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
25
 Просмотров: 5598
В Канаде написали о голоде украинцев
В Канаде написали о голоде украинцев
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
3
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 131
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua