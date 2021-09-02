Выпускницы института благородных девиц учились 11 месяцев в году. Фото: kiev.klab

В Киеве 3 сентября 1838-го открыли Институт благородных девиц. Выпускницы института получали право на должность воспитательницы в дворянских и купеческих семьях.

Учебное заведение открыли в имении графини Евдокии Левашовой на ул. Владимирской, 54. Теперь здесь президиум Национальной академии наук Украины. 1843 году институт переселили в специально спроектированное здание на углу современных улиц Липской и Институтской. Учить пригласили историков Николая Костомарова и Виталия Шульгина, композитора Николая Лысенко, экономиста Николая Бунге.

Для детей обедневших дворян обучение бесплатное. С дочерей богатых киевлян берут ежегодную плату - от 300 до 1000 руб. За эти деньги можно было купить десяток крестьян. С собой девушкам необходимо было иметь приданое - 12 рубашек и белых, 12 пар чулок, шесть простыней, шесть полотенец, четыре салфетки, две серебряные ложки, серебряный нож и вилку. Учебный год начинался 1 августа и продолжался 11 месяцев.

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Изучали русский и французский языки, географию, историю, пение, танцы и рукоделие. Курсы физики и математики проходили в упрощенном варианте. В зависимости от вероисповедания, изучали православный, католический или лютеранский Закон Божий. Институт действовал как закрытое учебное заведение. Полный курс обучения длился шесть лет. Институт закончили писательницы Наталья Забила и Елена Петровна.

Существовал заведение до 1918 года, когда большевики забрали здание для Высшего военного училища, в 1930-е годы здесь разместилось НКВД. Во время войны старое четырехэтажное здание сгорело. В начале 1990-х здание реставрировали и начинал работать Международный центр культуры и искусств.

15 декабря 1934 чекисты расстреляли 28 человек в подвале бывшего Института благородных девиц Киева. Всех обвинили в участии в несуществующем тайном "Объединении украинских националистов". Расстрелянных похоронили на Лукьяновском кладбище. Несмотря на ранние реабилитации, деревянный крест на могиле появился лишь 18 декабря 1994 по инициативе Братства Андрея Первозванного.