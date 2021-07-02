От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское на Нью-Йорк. Он подчиняется городу Торецкое Донецкой области.

Gazeta.ua предлагает интересные факты из истории поселка.

Поселение на территории Нью-Йорка возникло во второй половине XVIII в. Тогда в Железной балке на реке Кривой Торец существовал зимовщик Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового.

В 1892 здесь появилось поселение немцев-меннонитов, которые переехали из Хортицы. Меоноиты - члены религиозного движения, возникшего в 1530 году в Нидерландах. Они пропагандировали мирное сожительство в светском обществе, ненасильственные методы протеста и пацифизм. Их преследовали за нежелание служить в армии. Российская императрица Екатерина II пригласила меннонитов из Германии и Голландии на юг Украины в конце XVIII в.

Автор: "Новинарня" Нью-Йорк был развитым промышленным поселком. В нем действовали машиностроительный завод

Несколько человек купили около 35 тыс. гектаров земли на берегу реки Кривой Торец у графини Голицыной. На ней поселились 244 семьи. Поселок назывался немецкой колонией №4.

Версии появления названия Нью-Йорк:

1) один из основателей и самых богатых людей колонии Яков Унгер побывал в американском Нью-Йорке. Название понравилось и решил присвоить его поселку.

2) немец Яков Нибур женился на американке, которая была младше почти на 20 лет. В память о родине жены решил назвать поселение.

Также есть свидетельства, что поселок получил название Нью-Йорк еще до переселения немцев.

Автор: "Новинарня" Черепица с завода Унгера, который действовал в Нью-Йорке

"В перечне населенных пунктов Екатеринославской губернии за 1859 года записано, что в Бахмутском уезде Григорию Фурсову принадлежало, в частности, маленькое село Нью-Йорк, ранее было Александровским", - сообщил местный краевед Виктор Ковалев.

В 1894 Якоб Нибур основал в Нью-Йорке завод сельскохозяйственных машин. На производстве были кузнечный, литейный, токарный, столярный, слесарный, сборочный и покрасочный цеха. Там изготавливали сеялки, веялки, бороны, бункеры, конные приводы и прочее. Во времена Первой мировой войны на заводе производили военную технику и снаряды.

В 1915 году построили завод по изготовлению нафталина. Он был необходим для создания взрывчатки. На открытие приехал брат российского императора Михаил Александрович. Еще работали кирпичный завод, книжный магазин, банк, училище и женская прогимназия.

Автор: "Громадське" Рабочие литейного цеха завода Якоба Нибура

Большевики в 1918-м вырубили парк, который засадил местный житель Эвальд Эннс. Когда он сделал замечание и предложил готовые дрова - расстреляли. Владельца магазина Генриха Хамма коммунисты заставили сжечь богословские книги. За отказ - убили.

Во время Второй мировой войны немецкое население поселка репрессировали. "В 1941 году, когда немцы наступали, наших просто затолкали всех в товарняки. Дома продукты остались, скотина. Четверо суток везли в Казахстан. Много людей погибло, многие замерзли насмерть. Высадили в городе Атбасар Целиноградской области", - рассказывала Любовь Ткаченко, потомок колонистов.

19 октября 1951 года указом Президиума Верховного Совета УССР поселок Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области переименовали в Новгородское, а поселковый совет депутатов трудящихся на Новгородский. Поселок не переименовывали, пока отношения с США не испортились. Название Нью-Йорк еще упоминается в драме советского писателя Виктора Некрасова "В родном городе".

По данным переписи 2001 года население поселка составляло 11815 человек.

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В Нью-Йорке расположена станция Фенольная Донецкой железной дороги. Имеет прямое сообщение с Донецком и Харьковом.

В 2016 году возникла идея вернуть поселку старое название. 6 декабря 2016 года на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали проект постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. 3 февраля 2021 парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал проект постановления о переименовании. 1 июля 2021 Верховная Рада Украины IX созыва приняла решение о возвращении поселку названия Нью-Йорк.

Верховная Рада переименовала поселок Новгородское на Нью-Йорк. За постановление в четверг проголосовал 301 народный депутат. С представлением о переименовании поселка в парламент обратилась Донецкая областная военно-гражданская администрация.