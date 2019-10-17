Организовали экскурсию к затонувшему кораблю контрабандистов

Корабль Melckmeyd перевозил нелегальные товары в Исландию под датским флагом Фото: John McCarthy

Австралийские археологи и специалисты по цифровому моделированию воссоздали внешний вид корабля нидерландских контрабандистов в формате 2.5D. Судно потерпело крушение в 1659 году.

Корабль назывался Melckmeyd. Его использовали для нелегальной транспортировки товаров из Исландии в период Шведо-Датской войны, передает Zn.ua.

Судно обнаружили еще в 1992-м на глубине 12 м. недалеко от острова Флатей возле Исландии.

В первой половине ролика можно осмотреть остатки корабля, во второй - уцелевшую модель. Для перемещения при просмотре следует пользоваться джойстиком в левом верхнем углу, или мышкой.

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