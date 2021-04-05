Организация украинских националистов раскололась

После конфликта Мельника и Бандеры партия разделилась на ОУН (б) и ОУН (м). Фото: "Новинарня"

5 апреля 1940 года в Риме состоялась встреча председателя Провода украинских националистов Андрея Мельника и председателя Революционного провода ОУН Степана Бандеры.

Бандера передал акт от 10 февраля Мельнику. В нем часть националистов требовала устранить Ярослава Барановского и Емельяна Сеника из Провода и объявила о создании Революционного провода ОУН во главе с Бандерой. Он должен был руководить деятельностью ОУН на территории Западной Украины и Польши.

Сеника обвинили в потере архива националистов. Брата Барановского считали агентом польской полиции.

Текст документа официально не разглашали. Бандера требовал дать ответ в течение 72 ч. Мельник 7 апреля 1940 года объявил Революционный провод незаконным. Бандеру и его заместителя Ярослава Стецько отдали под партийный суд. 8 апреля 1940-го Мельник обратился к членам ОУН с призывом не поддерживать "диверсантов".

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В середине апреля 1940-го попытались уладить конфликт путем создания Отдельной комиссии. Но она заняла позицию Бандеры, ее предложения Мельник не воспринял.

После этого единая ОУН перестала существовать. Разделилась на ОУН(б) и ОУН(м).

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