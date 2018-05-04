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пятница, 04 мая 2018 23:13

Опубликовали советы украинского фотографа начала ХХ в.

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Опубликовали советы украинского фотографа начала ХХ в.
Пастернак советовал фотографам снимать историческое наследие украинцев. Фото: ФСЛ

Украинский фотограф Ярослав Пастернак жил во Львове в начале ХХ века.

Для журнала "Вести с Запорожа" он написал статью "Що має сьвітлити (фотографировать - Gazeta.ua) аматор-світливець?", передают "Фото старого Львова".

Пастрнак считает, что фотограф должен поставить перед собой цель.

"Срочной помощи от любителя-фотографа ожидает наше строительство, особенно старенькие, деревянные церквушки. В них сохранилась почти целая наша штука, старшие образцы деревянного строительства", - пишет он.

Он призывает сделать как можно больше фотографий для исследователей украинской истории. Если где-то хотят разобрать старую церковь, то нужно прислать фотографа, пофотографировать эту церковь и отправить фотографии в Научное общество Шевченко или в музей Митрополита Шептицкого.

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"Надо сделать фотографию не только со всей церкви с верха, но сфотографировать еще отдельно пресбитерию, входные двери, которые часто богато украшенны, окна, старые иконы", - пишет фотограф в статье.

Снимать нужно также придорожные часовни и кресты. Фотографам любителям следует разделить работу и фотографировать древнюю архитектуру. Снимать также нужно старинные артефакты, одежду.

"Надо снимать типичные дома в селе, целые хозяйства со всеми домами, общий вид заграждения, хутора и общие виды сел и хуторов. Надо снимать также всякие народные танцы, игры, свадьбы, свадебный поход", - говорится в статье.

Немецкий коллекционер Вольфганг Виггерса выложил в сеть уникальные украинские старинные фотографии. Фотографии сделаны примерно в 1920-х на территории Ивано-Франковской, Рогатинский район.

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