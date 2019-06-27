Опубликовали рекордную коллекцию старых картин

Фото: Cameralabs

Опубликовали коллекцию акварельных рисунков фруктов и орехов, сделанных с с 1894 по 1916 годы.

Коллекция принадлежит Национальной сельскохозяйственной библиотеке США. Опубликовали 7500 изображений.

Министерство сельского хозяйства уделяло внимание публикации иллюстрированных отчетов о новых сортах и ​​распространению результатов исследований среди плодоводов.

Для научных публикаций требовались точные изображения плодов, чтобы их можно было идентифицировать и изучить разновидности. Для этого использовали акварельные картины. Художникам поручили создать технически точные изображения новых сортов.

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Акварели использовали в публикациях Министерства сельского хозяйства и в качестве научной документации результатов исследований.

Опубликовали 2,3 тыс. фотографий, снятых после теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке, США. Архивисты купили на распродаже CD с фотографиями разрушенного в 2001 Всемирного торгового центра.