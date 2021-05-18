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вторник, 18 мая 2021 16:37

Опубликовали фото уничтоженных большевикам крымских татар

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Архив Службы безопасности Украины опубликовал фото крымских татар, которых расстреляли в 1937-1938 годах за сопротивление большевикам и борьбу за свободу полуострова от советской власти.

"18 мая 1944 года советская власть начала депортацию целого народа, отправив его за тысячи километров от родной земли. Многие не выдержал этих страданий и уже никогда не вернулись домой. Это был самый массовый этап сталинского геноцида крымскотатарского народа. Но мы должны помнить, что эта депортация стала продолжением длительной репрессивной кампании", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Дополнительно по ссылке можно посмотреть архивные документы, касающиеся депортации крымских татар.

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Автор: facebook.com/SecurSerUkraine/
  Крымских татар на фото большевики расстреляли во времена Большого террора
Крымских татар на фото большевики расстреляли во времена Большого террора

Ровно 77 лет назад в 03:00 советский режим начал депортацию крымских татар с их исторической родины. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа. Крымских татар обвинили в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и сотрудничестве с врагом во время Второй мировой войны. Предложение выселить целый народ в Узбекистан без доказательства вины сформировал к Сталину нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Аргументировал "нежелательностью дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине СССР". После того подготовили большую операцию к выполнению которой привлекли 32 тыс. сотрудников НКВД и солдат.

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Дата
18
мая

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