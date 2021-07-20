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Опубликовали более 1 млн документов, касающихся трагедии Бабьего Яра

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Опубликовали более 1 млн документов, касающихся трагедии Бабьего Яра
Мемориал Холокоста "Бабий Яр" оцифровал документы из столичных архивов. Фото: babynyar.org

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" оцифровал более 1 млн документов.

Они касаются периода оккупации Киева 1941-1943 годов, трагедии Бабьего Яра, переселения евреев в довоенное время. Их можно просмотреть в онлайн-архиве.

Опубликовали актовые книги ЗАГСов, справочные картотеки, фонды районных управ, дипломатические документы, письма и фото участников исторических событий. Данные постоянно обновляются.

Эти материалы много лет были засекречены.

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В онлайн-архиве уже доступны документы из Государственного архива Киева, Государственного архива Киевской области, Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Центрального государственного архива общественных объединений Украины, а также Государственного архива Ивано-Франковской области. Скоро опубликуют материалы из Отраслевого государственного архива СБУ.

Опубликовали эпизод из документального проекта "Бабий Яр. Контекст", посвященый актрисе еврейского происхождения Дине Проничевой. Она стала одним из главных свидетелей обвинения на Киевском процессе над нацистскими военными преступниками в январе 1946 года.

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