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пятница, 23 июля 2021 08:21

Определили переносчика смертельной болезни

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Определили переносчика смертельной болезни
Врач проводит обследование матроса для выявления чуми.1901-го выяснили, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. Фото: https://wellcomecollection.org

Немецкий врач Роберт Кох 23 июля 1901-го выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. Это стало началом борьбы с переносчиками смертельного недуга.

Основные труды немецкого ученого, медика Роберта Коха посвящены выявлению микроорганизмов - возбудителей инфекционных болезней и разработке методов борьбы с ними. Открыл и описал холерный вибрион - возбудителя холеры. Проводил многочисленные опыты над мышами. С помощью "прививок" крови, взятой из селезенки здоровых и умерших от сибирской язвы животных, он пытался заразить подопытных грызунов. Обнаружил, что чума и сибирская язва может передаваться через кровь и укусы.

Исследовал в Африке и Индии малярию, лихорадку Черной Воды, сонную болезнь у крупного рогатого скота и лошадей.

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Большого триумфа Кох достиг 24 марта 1882 года, когда объявил, что сумел выделить бактерию, которая вызывает туберкулез. Кох сделал вакцину из ослабленных бактерий. Вакцинация против туберкулеза появилась только через несколько лет после смерти Коха. 1885-го специально для ученого создали Институт гигиены в Берлинском университете.

1905-го за "исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза", профессор Роберт Кох получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ее носит в себе каждый четвертый человек на Земле.

Это коварная инфекция, которая способна медленно убивать своего носителя и принимать неизлечимые формы. Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании или сплевывании мокроты.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
23
июля

Определили переносчика смертельной болезни

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