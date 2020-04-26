Определили место первой битвы Ганнибала

Ганнибалу удалось покорить испанские племена. Фото: ukurier.gov.ua

В Испании археологи установили место первой успешной битвы карфагенского полководца Ганнибала.

На поле в центральной части страны, в 220 году до нашей эры армия Ганнибала разбила объединенное войско местных племен, сообщает Fox News.

До своего вторжения в Италию Ганнибал командовал 25-тысячной армией в Испании. Он дрался с вождями олькадов, вакееви карпетанов. Додчинил их власти Карфагена.

В 220 году до нашей эры армия Ганнибала возвращалась на свою базу карт Хадашт после завоевания города Гельмантика.

Войско перевозило много трофеев. Местные вожди решили этим воспользоваться и собрали армию из 100 тыс. воинов. Ганнибал узнал об этом и избежал открытой битвы. Он устроил ловушку и напал на врага, когда тот вброд переходили через реку Таг. Противников разбили и местные племена были окончательно подчинены Карфагену.

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Ученые долго спорили о том, где именно произошла эта битва. Современные исследователи доказывают, что это место находится на территории современного города Дриебес в провинции Гвадалахара. Здесь нашли доримскую дорогу, которая пересекала реку Таг у древнего поселения Карака.

В этой местности археологи обнаружили остатки структуры правильной четырехугольной формы. Ученые считают, что это была часть лагеря армии Ганнибала. Броды на реке Таг расположены там, где они были во времена Ганнибала.

По мнению исследователей, именно в районе Дриебес Ганнибал умело разместил свою 25-тысячную армию и 40 боевых слонов на оборонительных позициях, построенных на берегу реки Таг, что позволило ему победить армии местных племен.

Показали снаряжения воина бронзового века, обнаруженное в 2016-м в долине реки Толленз на севере Германии. Считают, что почти 1,3 тыс. лет до н.э. на этом месте состоялась большая битва.