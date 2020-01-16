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вторник, 21 января 2020 08:05

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

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Автор: Ukrinform
  21 января 1978 года на Тарасовой горе в Каневе Олекса Гирнык совершил акт самосожжения в знак протеста против русификации Украины коммунистическим режимом
21 января 1978 года на Тарасовой горе в Каневе Олекса Гирнык совершил акт самосожжения в знак протеста против русификации Украины коммунистическим режимом

Около трех часов ночи 21 января на Чернечую гору в Каневе поднялся Олекса Гирнык. С собой имел открытки, написанные от руки, ножь, две канистры с бензином и зажигалку. Четыре раза обошел вокруг могилы Тараса Шевченка. Спустился к склону горы, откуда виден Днепр. Разбросал около тысячи заранее изготовленных собственноручно открыток.

Подошел к самому краю горы и облил себя бензином. Достал нож и зажигалку. Тело вспыхнуло. Успел сделать четыре шага от склона и ударить себя ножом в живот. Упал на спину.

Акт самосожжения он совершил в знак протеста против русификации Украины коммунистическим режимом. Это произошло ровно 42 года назад, в 1978 году.

Когда утром тело Олексы Гирняка нашел постовой милиционер стрелки его обожженных наручных часов показывали 08:28. Одежда сгорела дотла.

На разбросанных листовках писало: "Протест против русификации украинского народа". И далее: "В знак протеста сжегся Олекса Гирнык из Калуша. Только таким способом можно протестовать в Советском Союзе!".

"Я шел простой дорогой, тернистой. Не уклонился, не ошибся. Мой протест - это сама правда, а не московская ложь от начала до конца. Мой протест - это переживания, пытки украинской нации. Мой протест - это прометеизм, это бунт против насилия и порабощения. Мой протест - это слова Шевченка, а я его только ученик и исполнитель", - писал Олекса в прощальном письме к своей жене от 6 января того же года.

Во Львове умер один из лидеров Организации украинских националистов, узник нацистского лагеря Аушвиц 98-летний Омелян Коваль. В 13 лет его впервые вызвали на допрос за политические взгляды, в 21 - он провозглашал Акт восстановления независимости.

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Дата
21
января

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Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

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