Лидер ОУН Омелян Коваль выжил в лагере Аушвиц

Автор: Владимир Вьятрович Омелян Коваль показывает татуировку с лагерным номером

Год назад во Львове умер один из лидеров Организации украинских националистов, узник нацистского лагеря Аушвиц 98-летний Омелян Коваль.

В 13 лет его впервые вызвали на допрос за политические взгляды, в 21 - он провозглашал Акт восстановления независимости, два с половиной года провел в концлагере Аушвиц, хорошо знал Василия и Степана Бандеру, более 20 лет возглавлял Союз украинской молодежи в Бельгии.

Он родился 4 февраля 1920 года в селе Рахиня Долинского района Ивано-Франковской области. Присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян", был в проводе организации.

1 июля 1941 Коваль, который был уже референтом пропаганды уездного провода ОУН, организовал провозглашения Акта восстановления Украинского государства в Долине. 15 сентября во время массовых арестов националистов нацистская спецслужба СД арестовала его и других оуновцев и бросила в тюрьмы на ул. Лонцкого во Львове и Монтелюпих в Кракове.

20 июля следующего года его этапировали в концлагерь Аушвиц, где он стал узником под № 49730.

Омелян Коваль

Вместе с ним были известные деятели ОУН, которых администрация лагеря называла "группой Бандеры" - Степан Ленкавский, Юлиан Савицкий, Петр Мирчук, братья Степана Бандеры - Василий и Олексий и др. Когда Аушвиц эвакуировали на запад, Омеляна Коваля отправили в концлагерь Маутхаузен, потом в филиале Мельк и Ебензе в Австрии. Он вышел на свободу 6 мая 1945.

С 1948 года Омельян Коваль жил в Брюсселе в Бельгии. В 1967-м стал соучредителем Всемирного конгресса украинский.

Никогда не имел гражданства Бельгии, а пользовался статусом беженца ООН, согласно Женевской конвенцией. В 1997 году получил гражданство независимой Украины вместе с женой Иванной-Екатериной Куропась. Летом 2013 года супруги поселились во Львове.

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