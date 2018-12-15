В Винницкой области ограбили два кургана. Фото: "Башня"

В Бершадском районе Винницкой области черные археологи ограбили два кругана на территории могильника.

Преступление обнаружили 7 декабря археологи, приехавшие на территорию могильника, сообщила сайту "Вежа" сотрудница Винницкого областного краеведческого музея Ольга Грабовская.

"На одном из курганов выкопано несколько шурфов размером 1х2 м и глубиной чуть больше метра. Другой курган копался с использованием техники, на нем вырыта 7-метровая траншея и раскоп 2х4 м, глубиной около 4,5 м. В раскопках, отвалах и вокруг курганов остатков скелетов или археологических находок, обнаружено не было (только пустые пластиковые бутылки и окурки оставленные мародерами). Было ли что-то найдено не известно. Возможно, скоро это удастся узнать наблюдая за интернет-аукционами", - говорит Грабовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черные археологи" продали на аукционе уникальный артефакт

Курганный могильник расположен в двух километрах к югу от с. Бирловка Бершадского района Виницкой области. Его открыли в 1959 году. На сегодня там сохранились четыре кургана.

Два из них в конце сентября 2018 обследовали археологи Винницкого краеведческого музея во главе с заведующим сектора охраны культурного наследия Михаилом Потупчиком. Так как курганный могильник располагается на кукурузном поле, обмеры и фотофиксацию отложили на более позднее время.

В городе Гайсин Винницкой области археологи нашли в кургане Кладовая могила древние украшения и элементы одежды, сообщает пресс-служба НИЦ Спасательная археологическая служба.