Одесская киностудия выложила в свободный доступ все свои фильмы

Студия опубликовала 428 лент. Фото: Википедия

Все фильмы Одесской киностудии опубликовали на YouTube.

Всего на канале опубликовали 428 лент.

Среди них "Десять негритят" (1987), "Место встречи невозможно изменить" (1979), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), "Приключения Электроника" (1979 ).

Опубликовали старые фильмы "Колиивщина" (1933), "Последнее танго" (1918), "Назар Стодоля" (1936), "Боксеры" (1941), "Пять невест" (1930).

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Одесская киностудия берет свое начало в 1907 году, когда кинематографист Мирон Гроссман основал кинофабрику. В 1910-х годах Гроссман начал снимать документальные и познавательные фильмы. В 1923-1929 годах Одесская кинофабрика была главной студией кино в УССР.

В мае 2019 Одесская киностудия отметила 100-летний юбилей.

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