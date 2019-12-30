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понедельник, 30 декабря 2019 23:02

Обнаружили захоронение целой семьи

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Обнаружили захоронение целой семьи
В Израиле нашли древнее захоронение. Фото: ukr.media

В Израиле археологи нашли семейное захоронение.

На территории древнего финикийского города Ахзив обнаружили некрополь с телами двух взрослых и одного ребенка, информирует Ukr.Media.

Возраст могилы оценивается примерно в 2800 лет. Вероятно, это было семейное захоронение.

Взрослых похоронили в положении эмбриона. Кости ребенка свалили в кучу. Неизвестно, как похоронили малыша.

Сначала могилу вырыли в земле. Затем изнутри ее вымостили камнями. Предоставили ей правильную прямоугольную форму. Сверху могилу накрыли двумя большими известняковыми плитами.

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Наряду со скелетами нашли бронзовую чашу и 7 украшенных росписью глиняных сосудов. Одна из этих находок оказалась самой большой финикийской амфорой, которую когда-либо находили в Израиле.

Ребенка похоронили в ожерелье, изготовленном из золота, серебра, агата, янтаря и сердолика. Это указывает на то, что семья была зажиточной.

Строители нашли клад древних монет в Кракове. Здание, которое готовили под квартиры и отель, когда-то принадлежала монашескому ордену.

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