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понедельник, 08 февраля 2021 18:29

Обнаружили мумию, забальзамированную необычным способом

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Австралийские ученые исследовали загадочную мумию женщины, хранящеюся в музее Сиднейского университета. Ее покрывала толстая оболочка из грязи и глины, а саркофаг принадлежал другому человеку.

Ученые установили, что на момент смерти женщине было от 26 до 35 лет. Ее мумифицировали около 1207-го до н.э. Через десятки лет после того мумию нашли мародеры, повредили ей левое колено и голень. Кто-то взялся исправлять эти повреждения путем повторной мумификации. Нанес грязь, песок и солому между слоями льняной ткани. Все это покрыл новым слоем бинтов и красной охрой. Позже мумию снова повредили. Подложили металлические планки для стабилизации сломанной шеи, сообщает Science Alert.

Автор: Chau Chak Wing Museum
  Мумию окутали слоем глины и грязи
Мумию окутали слоем глины и грязи

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Кроме способа сохранить мумию таких странным путем, ученые выдвинули и другую гипотезу. Возможно глиняную оболочку сформировали пытаясь имитировать практику мумификации тела материалами на основе смолы, что было доступно только для элиты общества.

По словам археологов, открытие позволит понять, как древние египтяне нетрадиционно заботились об умерших.

Известно, что мумию приобрел в XIX в. коллекционер антиквариата сэр Чарльз Николсон. Он привез ее в Австралию в 1860-го и подарил Сиднейскому университету. С товаром мужчину обманули, ведь саркофаг, на котором было написано имя Меруа, оказался на 200 лет моложе, чем мумия женщины.

Недавно в Египте археологи нашли мумию с амулетом в виде золотого языка. Исследователи предположили, что амулет должен был позволить умершему говорить в загробной жизни. Выясняют, имел ли человек дефект речи. Также не понятно, почему язык сделали именно из золота.

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