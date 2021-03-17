Обнаружили документы, которые считали уничтоженными во время пожара в архиве

Документы передал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов Фото: facebook.com/dahmo.gov.ua/

В Государственный архив Хмельницкой области вернули документы, которые якобы сгорели во время пожара в Каменец-Подольском городском архиве 10 апреля 2003 года. Они являются историческим достоянием всей Хмельницкой области.

"Поиском и возвратом утраченных архивных документов занимается Государственная архивная служба Украины, сотрудничая при необходимости со Службой безопасности Украины. В 2020-м немало таких исторических документов было возвращено в государственные архивы Украины. Некоторые из них находились в розыске более 60 лет. Благодаря этой работе обнаружено документы, которые насчитывались в фондах Госархива Хмельницкой области и сейчас возвращаются на свое законное место", - сообщает в Facebook пресс-служба архива.

Мероприятия по розыску места хранения и возврату документов осуществляли директор Государственного архива Хмельницкой области Екатерина Бурдувалис совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

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В течение 2004-2020 годов Государственный архив проводил мероприятия по ликвидации последствий пожара, признанного гуманитарной катастрофой европейского масштаба. По информации Хмельницкой областной государственной администрации было потеряно 53,3 тыс. дел Подольской казенной палаты, 27,5 тыс. дел Подольского губернского земства по крестьянским делам присутствия, 10,7 тыс. дел Канцелярии Подольского губернатора и 70 дел Подольского военного губернатора. Фонды содержали важнейшие сведения о сферах жизнедеятельности, экономике, населении, социальных процессах одной из крупнейших украинских губерний. Было потеряно неповторимые документы Каменец-Подольской городской управы 1875-1920 годов, в том числе периода Украинской Народной Республики. По состоянию на 1 октября 2017-го удалось идентифицировать 36,9 тыс. документов НАФ, поврежденных пожаром. Сегодня гораздо больше.