Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году

Фото: cv.archives.gov.ua

В архиве нашли доказательства того, что Буковина объявила независимость в 1941 году.

Согласно материалам румынского инспектората полиции, 30 июня 1941-го один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский на Буковине провозгласил независимость, говорится в сообщении Государственного архива Черновицкой области.

Под руководством ОУН в крае организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию. С общественных сооружений сняли советские флаги и повесили сине-желтые знамена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеру ОУН посвятили монету

"Промежуток времени, о котором идет речь, был тревожным, хаотичным. Трудно его охарактеризовать. Это своего рода дезориентация, социальный беспорядок, неуверенность людей. Война так сильно потрясла Буковину, точнее общественное мнение, что в те моменты не могло быть и речи о тактике или ясной и определенной политической линии. Тем более, что Германия не имела четкой позиции по украинскому вопросу", - писали румынские источники.

В издательстве "Летопись УПА" вышел 19-й том новой серии "Подполье ОУН на Буковине, 1943-1951. Документы и материалы", посвященный деятельности вооруженного подполья ОУН и отделов УПА в Черновицкой области. Составителем сборника является исследователь украинского освободительного движения 1940-1950-х из Черновцов Дмитрий Проданик, а фундатором - Иван Ямборко из города Виннипег, Канада.