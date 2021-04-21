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четверг, 22 апреля 2021 01:13

Обнаружили давний барельеф, которым защищали здание от злых духов

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Обнаружили давний барельеф, которым защищали здание от злых духов
Во Львове во время реставрации нашли маскарон. Фото: inlviv.in.ua

На Фабрике повидла во Львове во время реставрации нашли гипсовое изображение лица.

Сейчас здание превращают в центр современного искусства Jam Factory Art Center, передает Galnet.

"Мы нашли маскарон на фасаде старого здания, а именно на его чердаке. Маскарон был в очень темном углу, поэтому мы не могли разглядеть, и только во время демонтажа кровли мы увидели его. Такие лица ранее устанавливали, чтобы защитить здание от злых духов. Это или детское лицо, или ангела", - рассказал менеджер проекта компании Delta Ukraine, которая курирует ревитализацию объекта Юрий Забава.

Специалисты сделали слепок барельефа. После этого маскарон демонтировали со стены. В будущем его используют в дизайне интерьеров.

"Маскароны всегда размещали на фасаде здания с внешней стороны. Но то, что мы нашли, было внутри здания. Мы пришли к выводу, что здание Фабрики повидла сначала имело совсем другой вид и состав крыши, без шпилей. Этот маскарон датируется еще 1860-ми годами - когда возвели здание", - говорит Забава.

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На фабрике также нашли бутылки от закруток 1980-90-х годов, алкогольных напитков 1940-50-х и немецкой газировки.

Во Львове в доме №26 на ул. Левицкого восстановили старинный витраж. Он служит потолком холла жилого дома и одновременно полом в квартире на 2-м этаже. Работы в течение 2 месяцев выполняла львовская реставратор Мария Шумская-Барвинок.

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