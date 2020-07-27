Обнародовали дела репрессированных, заведенные "освободителями"

В сеть выложили 215 рассекреченных дел КГБ Фото: volyn.archives.gov.ua

Государственный архив Волынской области обнародовал 215 рассекреченных дел КГБ. Они посвящены отдельным лицам или группам лиц.

Документы хранятся в фонде 4666 "Комитет государственной безопасности при Совете Министров УССР в Волынской области, г. Луцк", передает Еспресо.TV.

Большинство дел вели в 1944-45 годах, после прихода на Волынь советской армии и власти, однако встречается несколько дел 1920 и 1941 годов. Многих людей судили за участие в "националистических контрреволюционных повстанческих организациях".

Материалы отсканированы в формате PDF. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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Недавно в городе Мостиска Львовской области "черные копатели" нашли 2 бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии. Это книги, документы, протоколы, журналы 1940-1950-х годов. Также завернутый в бумагу военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который "пытался прорваться в ряды УПА".