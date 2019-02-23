Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик определили двойную спиральную структуру ДНК. Фото: web.iteb

Британцы Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик из университета в Кембридже 28 февраля 1953 года объявили, что они определили двойную спиральную структуру ДНК, молекулы, которая содержит гены человека.

Уотсон и Крик открыли структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) - вещества, содержащего всю наследственную информацию. К пятидесятых годов было известно, что ДНК - большая молекула, состоящая из тысяч соединенных между собой в линию маленьких молекул четырех разных видов - нуклеотидов. Также ученые знали, что именно ДНК отвечает за хранение и передачу по наследству генетической информации, похожей на текст, написанный алфавиту из четырех букв.

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Неизвестными оставались пространственная структура этой молекулы и механизмы, по которым ДНК передается по наследству от клетки к клетке и от организма к организму. Открытие пространственной структуры ДНК произвело революцию в мире науки и повлекло за собой целый ряд новых открытий, без которых нельзя представить не только современную науку, но и современную жизнь в целом.

В семидесятых годах появились еще два важнейших метода, основанные на открытии Уотсона и Крика. Это секвенирования и получения рекомбинантных ДНК. Секвенирование позволяет "прочитать" последовательность нуклеотидов в ДНК. Именно на этом методе основана вся программа "Геном человека".

В американской школе Питтсбурга изобретатель вакцины 40-летний Солк делает массовую прививку пяти тысячам школьникам против полиомиелита 23 февраля 1954 года.