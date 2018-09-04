О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным

Поэт Василий Стус погиб 4 сентября 1985 в лагере в Пермской области в России Фото: radiosvoboda.org

Украинский поэт и правозащитник 47-летний Василий Стус погиб в лагере в селе Кучино Пермской области в России 4 сентября 1985-го. Перед тем объявил голодовку. О его смерти не говорили другим заключенным, спрашивавшим о его состоянии. Врали, что отправили в больницу.

"Смысл репрессий, совершенных надо мной, двойной. Первый смысл - расправиться с человеком, который уже 15 лет неуклонно стоит на обороне обиженных. Второй смысл - конфисковать все мое литературное достояние", - отмечал он в заявлении 8 октября 1980-го к председателю суда, тогда вынесшему ему приговор - 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

Это было уже 2 заключение. Первое отбывал в 1972-1979-х в лагерях в Мордовии и принудительных работах на золотых приисках в Магаданской области.

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26 августа 1985 его посадили в карцер - "за нарушение режима". Придумали, что он кричал ночью и мешал другим заключенным. Когда попросил ознакомиться с протоколом нарушения, отказали. Объяснили, что он против советской власти и всегда чем-то недоволен.

"4 числа в коридоре и комнате дежурного стояла мертвая тишина. Как в гробу. После десяти там всегда женщина приходила и принимала готовую продукцию. К ней сходилась охрана, постоянно играют домино, шутят, кричат ​​и смеются. Пятого тоже тишина. Мы на них смотрим внимательно, спрашиваем о Стусе. Они не признаются. Но я шаги его в камере постоянно слышал, а это нету. Как-то так мне стало жалко-жалко. Я редко не сдерживал слезу, но тогда заплакал. Нас уменьшилось. И уменьшилось на такого ​​замечательную человека. Как-то ищем умом еще возражения, а душа говорит: его нет. Где-то 12 числа я получил телеграмму, что его действительно нет уже", - вспоминал политзаключенный Левко Лукьяненко.

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Официальная версия смерти - остановка сердца. Политзаключенный Василий Овсиенко считает, что Василий Стус погиб от удара карцерными нарами. Похоронили его на следующий день на лагерном кладбище.1989-го тело перевезли в Киев на Байковое кладбище.

6 января 1938-го в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области родился Василий Стус. Был самым младшим 4 ребенком в семье. Когда мальчику исполнился год, отец уехал на Донбасс на работу. Впоследствии к нему приехала жена с 2 детьми, оставив меньших на бабушку. Когда Василию было 3 года, отец перевез его в город Сталино - теперь Донецк. Жили в общежитии. "Там барак был тогда, а он ходит, ходит, - вспоминает о сыне Илина Стус. - А я говорю: "Васечка, сынок, ты сиди дома". А нас там набрали земли засевать. Я еду на кукурузу и говорю: "Ты, сынок, сиди возле дома, никуда не уходи". А на следующий день приходит старшая дочь Маруся со школы и говорит: "Мам, учительница передала листок". В нем написана просьба явится к ней. Она жила, эта учительница, близко. Я прихожу рано, потому что сама иду на огород, а сына оставляла дома. Еще не было ему 6 лет. Должно было только исполнится на Рождество. "Кто вы будете?". Я ей сказала, что Стуса Василия мама. "А чо он босой в школу ходит?". А я говорю: "Я не знаю. Он в школу не ходит, ему 6 лет нет еще". А он уже газету читает. Я говорю: "Я не знаю, чего он ходит в школу. Я всегда на огороде, то туда, то сюда, а его оставляю за хозяина. А чего он пришел в школу, то я не знаю. Зачем же вы его принимаете?". А она говорит: "А вы знаете, что я вам скажу, пускайте его в школу. Пусть идет."