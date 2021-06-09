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среда, 09 июня 2021 11:31

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

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&quot;Нет ли у вас рюмки водки&quot; - как познакомились Шевченко и Кулиш
Кулиш и Шевченко познакомились в Киеве. Фото: myshared.ru

9 июня 1843 года на ул. Житомирской в Киеве познакомились поэт и художник Тарас Шевченко и писатель Пантелеймон Кулиш.

Кулиш жил в доме полковницы Михеевой. Он вспоминал, что Шевченко был одет в полотняное пальто.

"Здравствуйте. А угадайте - кто?" - спросил гость.

"Кто же, как не Шевченко?" - ответил Кулиш. Хотя он даже портретов поэта никогда не видел.

"Он и есть! Нет ли у вас рюмки водки?" - сказал Шевченко.

После знакомства Кулиш и Шевченко начали ездить вокруг Киева. Вместе рисовали и ловили рыбу. Но близкими друзьями они не стали. Современники вспоминали, что Шевченко не любил Кулиша за аристократичность.

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Шевченко был шафером на свадьбе Кулиша и Александры Белозерской. Кулиш много критиковал его поэзию, но Шевченко на его замечания не реагировал.

После смерти Шевченко Кулиш взялся популяризировать его творчество. Издавал стихи в своей типографии.

9 июня 1847 года российский царь Николай I подписал приговор художнику и поэту Тарасу Шевченко. Его отправили в солдаты. До приговора царь сделал предписание: "Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать".

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Дата
09
июня

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

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