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пятница, 08 ноября 2019 19:25

Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур

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Автор: Тарас Подолян
  Информационная война - это спекуляция на прошлом - уверена Оксана Щур
Информационная война - это спекуляция на прошлом - уверена Оксана Щур

Информационная война - это спекуляция на прошлом - говорит литературовед Оксана Щур в интервью журналу "Країна".

"На многих спорных вопросах исторического прошлого, которые мы не проработали, не переосмыслили своевременно, потому что не было соответствующей культурной политики, теперь спекулируют наши враги. Теперь это наши больные мозоли, на которые враг может наступать", - отмечает она.

"У нас сейчас идет война. Какие-то из наших травм мы прожили. А есть травмы и тайны, которые становятся неактуальными со временем. Ответ на то, кто убил Богдана Хмельницкого, сейчас не вызвал бы желание мстить. Так же как никому сейчас остро не интересно, кому посвящены сонеты Шекспира.

У японского писателя Кадзуо Ишигуро есть роман "Похороненый великан". Эта книга очень близка к сегодняшним реалиям. Фэнтези, основанное на мифе о короле Артуре. Рассказывается о людях, которые потеряли память от дыхания драконихи, которая живет где-то в горах и отравляет воздух. Когда дракониху наконец убивают, оказывается, что проклятие забвения наложили после войны. Когда король Артур развивал империю и покорял разные племена, они были в хороших отношениях, так как между ними был мирный договор. Но однажды племя-победитель вероломно убило мужчин другого племени, которое согласилось на мирный договор. Следующим шагом должна была быть месть преданных. Для того, чтобы эта резня прекратилась, наложили заклятие, которое стерло все эти события в памяти людей. Если к ним вернется память, не избежать мести и резни.

Так настолько нужно знать правду? Всегда ли открытие архивов и извлечение всех скелетов из шкафа идет на пользу? Очевидно, что историю нужно так проговаривать и осмысливать правду так, чтобы это не было спекуляцией на прошлом.

Информационная война - это тоже спекуляция на прошлом, с одной стороны. С другой стороны - признание вины или преступлений своих предков - это проговаривания травмы. Вообще это тонкая грань. Если мы эту травму правильно проговорим и проживем, на этом уже нельзя будет спекулировать.

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Но поскольку у нас сейчас идет война, которую подогревают и определенные информационные спекуляции, то очевидно, что есть много вещей исторической памяти, которые мы не проработали, не переосмыслили своевременно, потому что не было соответствующей культурной политики, и теперь на них спекулируют наши враги . Теперь это наши больные мозоли, на которые враг может наступать ", - говорит Оксана Щур.

Интервью с Оксаной Щур читайте в журнале "Країна".

В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов.

Уже состоялось тестирование сигнала, рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он уточнил, что сигнал может охватить до 80% оккупированных территорий.

Автор: Валерия Радзиевская
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