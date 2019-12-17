Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Полицейские ведут "Ганноверского вампира" Хаарманн. Фото: i2.wp.com

В Ганноверском окружном суде в Германии 19 декабря 1924 года приговаривают к смертной казни немца Фрица Гаарманна. Устанавливают 24 человека, которых убил Гаарман. Вместо традиционного расстрела, решают отрубить голову на гильотине. Этого требует общественность. Верят, что он имеет сверхъестественную силу и может после смерти ожить.

Гаарманн из семьи железнодорожника из Ганновера. Отец часто бил сына за любую провинность. Он понял, что его не интересуют женщины. Начал приставать на улице к мальчикам. Его арестовали и отправили в психиатрическую клинику. Гомосексуальность считали болезнью, поэтому провели курс лечения - гипнозом и током. С началом Первой мировой войны унтер-офицер Гаарманн становится снайпером. Освободившись в 1917 году, открывает в Ганновере кондитерскую и мясную лавку.

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"Мясник" цепляется к ребятам на улице с интимными предложениями. За "непристойное поведение" его сажают в тюрьму на 9 месяцев. Делают тайным информатором местной полиции. Сдает наркоторговцев, проституток и фальшивомонетчиков. На вокзале выбирает наиболее бедных подростков - чтобы никто не искал. Предлагает переночевать у него. В каморке насилует, душит и перегрызает горло. Расчленяет тела и выбрасывает в реку.

Начинает встречаться с 18-летним Гансом Гранса из Берлина. Тот становится любовником и сообщником. Помогает выбирать юношей за одеждой, который ему нравится. После убийства носит его. Мясо жертв Ганс Гранса предлагает сбывать в ближайшие рестораны и кафе. Женщин не трогают, считают их "вместилищем порока и распространителями венерических заболеваний".

В мае 1924 года дети в реке находят четыре человеческие черепа. Подозрения падают на Фрица. Полицейские врываются в дом Гаармана. На стенах, мебели и постельном белье обнаруживают множество пятен крови, в шкафах - вещи погибших. Устанавливают 24 человека, которых убил Гаарман.

Приговор выполняют 15 апреля 1925 в 6.00 во дворе окружного суда. Тело хоронят на центральном кладбище. Голову сих пор хранят заспиртованной в университете Геттингена. Гранса обвиняют в подстрекательстве к убийству и дают пожизненный срок. Найденные останки жертв закапывают в братской могиле и возвели памятник с именами убитых юношей и их возрастом.

В Лондоне 3 ноября 1888 нашли одиннадцать - последнюю жертву лондонского убийцы Джека Потрошителя.