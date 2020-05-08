Неизвестный уничтожил памятную доску советскому генералу

В Ровно разбили памятную плиту. Фото: полиция

В Ровно неизвестные повредили гранитную доску, установленную в честь военачальника, участника Второй мировой войны, генерал-майора и почетного гражданина города Логвина Червония.

Информация о поврежденном памятном знаке на доме по ул. Петра Могилы поступила в полицию в четверг, сообщает "Район.История".

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По данному факту начали досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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