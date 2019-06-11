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вторник, 11 июня 2019 16:41

Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
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Фото Киевского Подола сделанные Александром Ранчуковым
Фото: facebook.com/podilpodil
Фото Киевского Подола сделанные Александром Ранчуковым
Фото Киевского Подола сделанные Александром Ранчуковым
Фото Киевского Подола сделанные Александром Ранчуковым
Фото Киевского Подола сделанные Александром Ранчуковым

Известный украинский фотограф Александр Ранчуков умер 9 июня. Жил и работал в Киеве. Огромное количество его работ посвящено Подолу.

Выставки фотографа проходили в Украине, Германии, Франции, России, Литве и США.

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Снимая жизнь киевлян в советские времена, он не верил, что его фото будут когда-то опубликованы. В стране действовала жестокая цензура и печатали только постановочные снимки.

Родился Александр Ранчуков в 1943 году в Киеве. С 1962 учился в Киевском политехническом институте, а в 1980-1982 годах - в Институте журналистского мастерства в Киеве.

Работал фотографом на разных технических организациях, в частности, с 1978 до 1996 года в Институт истории и теории архитектуры.

С 1996 года - свободный фотограф. Работы Александра Ранчукова иллюстрируют такие книги, как "Летопись Величка", "Архитектурный образ Киева", "Киев. Город, в котором жил М. Булгаков" и другие.

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