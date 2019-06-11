Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян

Известный украинский фотограф Александр Ранчуков умер 9 июня. Жил и работал в Киеве. Огромное количество его работ посвящено Подолу.

Выставки фотографа проходили в Украине, Германии, Франции, России, Литве и США.

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Снимая жизнь киевлян в советские времена, он не верил, что его фото будут когда-то опубликованы. В стране действовала жестокая цензура и печатали только постановочные снимки.

Родился Александр Ранчуков в 1943 году в Киеве. С 1962 учился в Киевском политехническом институте, а в 1980-1982 годах - в Институте журналистского мастерства в Киеве.

Работал фотографом на разных технических организациях, в частности, с 1978 до 1996 года в Институт истории и теории архитектуры.

С 1996 года - свободный фотограф. Работы Александра Ранчукова иллюстрируют такие книги, как "Летопись Величка", "Архитектурный образ Киева", "Киев. Город, в котором жил М. Булгаков" и другие.