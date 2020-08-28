Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого государственного герба

Украинская общественность выступает против четвертого конкурса на Большой государственный герб Иллюстрация: ukrinform.ua

Демократическое объединение "Украинская национальная рада" выступило против проведения нового конкурса на Большой государственный герб Украины.

"Современная Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики, что подтверждается Заявлением Государственного Центра УНР в изгнании от 22 августа 1992 года. Поэтому нынешняя Украина должна унаследовать от УНР ее государственные символы: Герб, Гимн, Флаг. Упоминание в Конституции Украины о "большом гербе" появилось под давлением коммунистического большинства в тогдашней Верховной Раде. В то время это был вынужденный компромисс. Патриотическим силам таким образом удалось избавиться от символов Советской империи.

Гербы устанавливаются на этапе основания государства, а затем передаются по наследству (слово "герб" в переводе с немецкого и означает "наследство"). Гербы не создаются чиновниками! Если государство устанавливает новый герб, то это означает переоснование государства и нарушение государственного правопреемства. Тем более, что большие гербы присущие империям, а Украина - не империя. Даже Российская Федерация, которая является империей, отказалась от большого герба, унаследовав герб Российской империи", - говорится в заявлении объединения.

В организации отмечают, что Герб Тризуб - самодостаточный символ украинского единства, а любые другие гербы являются элементами не сплочения, а разъединение нации, а также свидетельством примитивности и дилетанства инициаторов новой государственной символики.

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Составитель книги "Наш герб" Богдан Завитий в интервью "5 каналу" рассказывает, что не все работы, которые направлялись на прошлые конкурсы, соответствовали их требованиям.

"Мы не монархия. Потому что обычно лишь сейчас монархии имеют большие гербы. Или маленькие государства с большими амбициями. К сожалению, 30 лет авантюр, интриг и остального так это дело опозорили, что его надо оставить. Не готовы, не умеем, незрелые", - считает Завитий.

Объявленный в настоящее время конкурс на эскиз Большого герба стал четвертым в Украине. Первый конкурс провели в 1991 году, а последующие в 1996-1997 и в 2007-2009 годах.