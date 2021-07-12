Нашли захоронение женщины, которая родила в гробу

В полости таза женщины нашли кости плода. Фото: International Journal of Osteoarchaeology

В Финляндии археологи нашли могилу женщины, которая родила в гробу.

Исследователи обследовали захоронения под часовней, что относится к концу XVIII - начала XIX в. Среди восьми захоронений обнаружили мумифицированные останки 24-летней беременной женщины. У нее произошло частичное посмертное выдавливание плода через несколько дней после смерти, сообщает International Journal of Osteoarchaeology.

Посмертное выдавливание плода происходит из-за повышения давления брюшных газов в ходе разложения тела. Впервые это явление зафиксировали в 1551 году. Тогда беременную женщину повесили по решению испанской инквизиции. Через 4 ч. после смерти из нее выпали два мертвых младенца.

После разработки современных методов бальзамирования в конце XIX в., при которых используют консервирующие и дезинфицирующие химические вещества, посмертное выдавливание плода стало еще более редким явлением.

Тиина Вяре совместно с коллегами из Университета Оулу исследовала частную часовню и погребальную камеру под ней. Она принадлежала дворянской семьи в общине Вихти на юге Финляндии. Часовню построили в 1785-м, захоронения в ней проводили в 1785-1829 годах. Археологи обнаружили восемь гробов.

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В пяти гробах лежали мумифицированные останки, в одном - скелет с небольшим количеством мягких тканей и в двух - скелеты. В полости таза одной из взрослых женщин ученые обнаружили несколько костей плода, череп которого выступал из родового канала. Останки принадлежали Шарлотте Бьернрам, которая умерла 23 октября 1808-го в возрасте 24 лет от воспаления. Ее похоронили спустя примерно 5,5 месяца после смерти.

В Финляндии нашли древнюю вырезанную из дерева фигуру змеи. Визуально она напоминает посох. Радиоуглеродная датировка находки показала ее возраст - до 2471-2291 лет до н.э. Это эпоха неолита. Находка могла иметь ритуальную функцию. Артефакт длиной 535 мм и толщиной 25-30 мм. Он вырезан из цельного куска дерева.