Нашли уникальный подземный храм

В Беларуси обнаружили подземную усыпальницу. Фото: "Белсат"

В белорусском Полоцке обнаружили уникальный подземный храм-усыпальницу.

Археологи считают, что усыпальница предназначалась для человека, который был чрезвычайно важным для княгини Евфросинии Полоцкой, сообщает "Белсат".

Заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа из Санкт-Петербурга Евгений Торшин предполагает, что здесь был похоронен полоцкий князь Георгий Всеславич, сын Всеслава Чародея и отец Евфросинии Полоцкой.

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"Мы, конечно, не знаем, найдем ли его останки, так как ниша сейчас заложена каменной кладкой. Сделано это было гораздо позже, чем построено само погребальное сооружение. И, возможно, это было сделано в тот момент, когда эта постройка оказалась разрушенной, и было принято решение, например, о перенесении этих мощей. Тогда нас будет ожидать разочарование. Но, по крайней мере, мы останемся при мысли, что здесь место захоронения Георгия Всеславича. Конечно, нам хотелось бы найти его самого. Время покажет!" - заявил Торшин.

Уникальность этого храма в том, что подобных подземных погребальных сооружений на территории Древней Руси практически нет. Другая похожая здание - церковь-усыпальница в Чернигове. Она существенно отличается от находки в Беларуси.

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